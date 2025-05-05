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Hint JSW Steel, dört yılın ardından BPSL’yi tasfiye edecek

Pazartesi, 05 Mayıs 2025 16:06:44 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Yüksek Mahkemesi, yerel çelik üreticisi JSW Steel Limited’in Bhushan Power & Steel Limited’e (BPSL) yönelik iflastan kurtarma planının yasa dışı olduğuna ve İcra ve İflas Kanunu altında dört yıl önce gerçekleştirilen devralımın ardından BPSL’in JSW Steel tarafından tasfiyesine hükmetti.

Devralımın, Kurumsal İflas Çözüm Süreci kapsamındaki açık yükümlülükleri ihlal ettiği ifade edilirken, alacaklılar komitesinin Yüksek Mahkeme nezdinde çelişkili tavırlar sergilediği, JSW’den ödeme kabul ettiği ve alacaklıların çıkarlarını koruyamadığı dile getirildi.

Öte yandan mahkeme, JSW’nin gerçekleri çarptırarak devralımı güvence altına aldığını tespit ettiğini belirtti.

2017 yılında BPSL’in konkordato talebi kabul edilmişti. Söz konusu tarihte şirketin alacaklılarına olan borcu mevcut kurla birlikte 5,58 milyar $’ı aşmıştı. BPSL’in finansal sıkıntıları, 478 milyon $’lık kredinin aykırı kullanıldığı gerekçesiyle başlatılan üst düzey soruşturmayla daha da kötüleşmişti.

2019 yılının Ekim ayında Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında BPSL’in varlıklarına geçici olarak el koyulmuştu ve varlıklar suç geliri olarak gösterilmişti. Aynı yıl JSW Steel, alacaklılara 2,26 milyar $’ın üzerinde teklif sunduğu iflastan kurtarma planını açıklamıştı. Plan, yasal sıkıntılara ve itirazlara rağmen 2019 yılının Eylül ayında Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Devralımın iptaliyle JSW Steel, BPSL’den gelen yıllık 3,5 milyon mt üretim kapasitesini kaybedecek ve kapasiteyi yıllık 5 milyon mt’a çıkarma planlarını iptal edecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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