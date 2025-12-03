JFE Steel, BPSL çelik tesisini işletmek için JSW Steel ile ortak girişime imza atıyor

Japonya merkezli JFE Steel Corporation, Hint JSW Steel Limited ile bir ortak girişim kurarak Bhushan Power and Steel Limited’in (BPSL) çelik tesislerini işletmek için önemli bir yatırım yapacağını açıkladı. JSW Steel’in iflas süreci yoluyla bünyesine kattığı BPSL için oluşturulacak bu ortak girişimde JFE Steel, JSW Kalinga Steel Limited adlı şirketten %50 hisse almak üzere yaklaşık 1,75 milyar $ yatırım yapacak.

Ortak girişimin, BPSL’nin doğudaki Odisha eyaletinde bulunan tesisinde mevcut 4,5 milyon mt/yıl ham çelik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 10 milyon mt/yıl seviyesine çıkarmayı planladığı belirtildi.

BPSL, Hindistan’ın doğusunda bir demir cevheri madeni ve 4,5 milyon mt/yıl ham çelik kapasitesine sahip entegre bir çelik tesisi işletiyor. Şirket sıcak ve soğuk sac, çubuk ve filmaşin üretiyor.

JFE Steel Corporation tarafından yapılan açıklamada, “JFE’nin teknolojik gücü ile JSW’nin operasyonel uzmanlığının bir araya gelmesi sayesinde yüksek katma değerli ürünlerin üretimi artırılacak ve verimlilik geliştirilecek,” ifadeleri yer aldı.

JSW Steel Limited, BPSL’yi 2019 yılında İflas ve Tasfiye Kanunu kapsamında yaklaşık 2,19 milyar $ karşılığında satın almış ve şirketin büyümesi ve bakım faaliyetleri için ek 501 milyon $ yatırım yapmıştı.

JFE Steel Corporation Başkanı Masayuki Hirose, “Bugüne dek sermaye ortaklığı, otomotiv çeliği ve taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretim teknolojisi lisanslaması, ayrıca taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretimi için ortak girişim dahil olmak üzere birçok alanda iş birliği yaptık. Ortaklığımız şimdi yeni bir aşamaya giriyor. Teknolojik gücümüzü JSW ile birlikte Hindistan’da entegre bir çelik tesisinin ortak işletiminde kullanarak her iki şirketin büyümesine katkı sunacağımıza ve Hindistan çelik sanayisinin gelişimine destek sağlayacağımıza inanıyorum,” dedi.

JSW Steel Limited Genel Müdürü Jayant Acharya ise, “Bugünkü açıklama, JSW’nin Hindistan’daki uzmanlığını JFE’nin teknolojik gücüyle bir araya getiriyor ve ortak girişimin büyüme potansiyelini gerçekleştirmesine, çeşitli katma değerli çelik ürünleri üretmesine imkân tanıyacak,” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu adım, Hindistan Rekabet Komisyonu başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.