JSW Steel hammadde tedarikini garantilemek için yatırım ve satın almalara devam ediyor

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden JSW Steel Limited, hammadde tedarikini güvenceye almak amacıyla yerel kapasite genişlemesi ve yurt dışı satın almaları kapsayan çok yönlü bir strateji izlediğini açıkladı. JSW Steel Eş Genel Müdürü Jayant Acharya, 28 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada, “Demir cevheri ve koklaşabilir kömür varlıklarından oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy üzerinden bu alanı güçlendirmeye devam ediyoruz,” dedi.

JSW Steel’in Mozambik’teki Minas de Revuboe projesini satın alma süreci devam ediyor. Şirket, bu hamleyle yüksek kaliteli, düşük uçuculuğa sahip koklaşabilir taş kömürü tedarikini garantilemeyi hedefliyor. Söz konusu satın almanın mevcut mali yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

JSW Steel ayrıca kısa süre önce Avustralya’daki Illawarra koklaşabilir taş kömürü projesindeki payını %20’den %30’a çıkararak yüksek kaliteli kömür tedarikini daha istikrarlı ve güvenli hale getirdi.

Yurt içinde ise şirket, demir cevheri üretim kapasitesini artırmaya odaklanmış durumda. Halihazırda JSW Steel’in Karnataka’da dokuz, Odisha’da üç olmak üzere toplam 12 demir cevheri madeni bulunuyor. Acharya, Karnataka’daki üç yeni demir cevheri madeninin 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde devreye alınmasının planlandığını ve bu madenlerin yıllık 4 milyon mt ek kapasite yaratacağını belirtti.

Goa eyaletinde üç madencilik sahasının lisansını alan şirket, Cudnem sahasında 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde, Surla ve Codli sahalarında ise 2026-27’nin ikinci yarısında üretime başlamayı planlıyor. Acharya’ya göre Goa’daki bu madenlerin toplamda yıllık yaklaşık 3,7 milyon mt katkı sağlaması bekleniyor.

Koklaşabilir taş kömürü tarafında ise JSW Steel, doğudaki Jharkhand eyaletinde üç maden sahasını güvence altına alırken, devlete bağlı Coal India Limited ile uzun vadeli anlaşmalar yaptı. Bu varlıkların önümüzdeki iki ila üç yıl içinde kademeli olarak devreye alınması ve yıllık 3,2–3,5 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretimi sağlaması öngörülüyor.