 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JSW...

JSW Steel hammadde tedarikini garantilemek için yatırım ve satın almalara devam ediyor

Salı, 28 Ekim 2025 11:18:05 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden JSW Steel Limited, hammadde tedarikini güvenceye almak amacıyla yerel kapasite genişlemesi ve yurt dışı satın almaları kapsayan çok yönlü bir strateji izlediğini açıkladı. JSW Steel Eş Genel Müdürü Jayant Acharya, 28 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada, “Demir cevheri ve koklaşabilir kömür varlıklarından oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy üzerinden bu alanı güçlendirmeye devam ediyoruz,” dedi.

JSW Steel’in Mozambik’teki Minas de Revuboe projesini satın alma süreci devam ediyor. Şirket, bu hamleyle yüksek kaliteli, düşük uçuculuğa sahip koklaşabilir taş kömürü tedarikini garantilemeyi hedefliyor. Söz konusu satın almanın mevcut mali yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

JSW Steel ayrıca kısa süre önce Avustralya’daki Illawarra koklaşabilir taş kömürü projesindeki payını %20’den %30’a çıkararak yüksek kaliteli kömür tedarikini daha istikrarlı ve güvenli hale getirdi.

Yurt içinde ise şirket, demir cevheri üretim kapasitesini artırmaya odaklanmış durumda. Halihazırda JSW Steel’in Karnataka’da dokuz, Odisha’da üç olmak üzere toplam 12 demir cevheri madeni bulunuyor. Acharya, Karnataka’daki üç yeni demir cevheri madeninin 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde devreye alınmasının planlandığını ve bu madenlerin yıllık 4 milyon mt ek kapasite yaratacağını belirtti.

Goa eyaletinde üç madencilik sahasının lisansını alan şirket, Cudnem sahasında 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde, Surla ve Codli sahalarında ise 2026-27’nin ikinci yarısında üretime başlamayı planlıyor. Acharya’ya göre Goa’daki bu madenlerin toplamda yıllık yaklaşık 3,7 milyon mt katkı sağlaması bekleniyor.

Koklaşabilir taş kömürü tarafında ise JSW Steel, doğudaki Jharkhand eyaletinde üç maden sahasını güvence altına alırken, devlete bağlı Coal India Limited ile uzun vadeli anlaşmalar yaptı. Bu varlıkların önümüzdeki iki ila üç yıl içinde kademeli olarak devreye alınması ve yıllık 3,2–3,5 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretimi sağlaması öngörülüyor.


Etiketler: Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Madencilik JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 28 Ekim 2025

28 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 28 Ekim 2025

28 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları 195$/mt FOB’a yaklaştı

27 Eki | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 27 Ekim 2025

27 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilyalı pik demir ihracatçıları daha fazla indirim yapmak istemiyor, görünüm nispeten yatay

27 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında silikomangan fiyatları - 44. Hafta, 2025

27 Eki | Hurda ve Hammadde

LKAB 2025’in üçüncü çeyreğinde net zarar bildirdi

27 Eki | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Ekim 2025

27 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

AB çelik tedarik zinciri raporları, hurda kalitesi, ticaret riskleri ve karbonsuzlaşma yol haritasına dikkat çekti

27 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatı 2025 yılı 13-19 Ekim döneminde %1,5 düştü

27 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis