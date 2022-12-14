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Hindistan Yüksek Mahkemesi Goa eyaleti hükümetine atıl duran demir cevheri stoklarını idare yetkisi verdi

Çarşamba, 14 Aralık 2022 11:43:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Goa eyaleti hükümetine atıl duran demir cevheri stoklarını idare yetkisi verdi. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, eyaletteki demir cevheri madenciliği faaliyetleri 2012 yılında durdurulmuştu.

Eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Yüksek Mahkeme’ye bağlı uzman komitesi Goa eyaletine atıl duran demir cevher stoklarını idare ve bertaraf yetkisi verdi ve bu karar mahkeme tarafından onaylandı,” ifadelerine yer verildi.

Resmi verilere göre, eyalet genelinde atıl duran 733 milyon mt düşük tenörlü demir cevheri bulunuyor ve söz konusu kararın ardından bu stokların kademeli olarak ihaleye koyulması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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