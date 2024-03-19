Hindistan yeşil hidrojen merkezi kurulumuna yönelik şartları açıkladı

Salı, 19 Mart 2024 14:58:14 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, Ulusal Yeşil Hidrojen Misyonu kapsamında ülke genelinde kurulacak yeşil hidrojen merkezlerine yönelik yeni şartları paylaştı.

Ulusal Yeşil Hidrojen Misyonu, büyük ölçekli hidrojen üretimini ve kullanımını destekleyebilecek bölgelerin belirlenmesini, bu bölgelerde merkezi mali yardımın desteğiyle altyapının geliştirilmesini amaçlıyor.

Altyapıyı desteklemeye yönelik 1 milyar INR (12 milyon $) değerindeki merkezi mali yardımla birlikte 2025-2026 mali yılına kadar en az iki yeşil hidrojen merkezi kurulması hedefleniyor. Söz konusu merkezlerin kapasitesinin yıllık en az 100.000 mt seviyesinde yer alması bekleniyor.

Öte yandan bakanlık tarafından belirlenen proje uygulayıcısı şirket, projeler için teklif toplamaya başlayacak. Projeler, planlanan üretim kapasitesi, teknolojisi, uygulamaları, nihai kullanımı ve finansal taahhüt gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Merkezi mali yardımın %20’si idari onayın alındığı tarihte, %70’i ulaşılan hedeflerde ve kalan %10’u da inşaatın tamamlanıp tesisin devreye alınmasıyla verilecek.

Mali yardım ile yeşil hidrojen ve türevlerine yönelik depolama ve nakliye tesisleri inşası, boru hattı altyapısı, yeşil hidrojenle çalışan araçlar için ikmal istasyonları kurulması, hidrojen sıkıştırma ve sıvılaştırma teknolojileri, hidrojen depolama sistemleri, su arıtma ve depolama tesisi, limanlarda yakıt ikmal istasyonları kurulması, sevkiyat altyapısının iyileştirilmesi, en yakın trafoya bağlı enerji altyapısı oluşturulması ve arazi imarı desteklenecek.