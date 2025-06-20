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Hindistan yerel demir cevheri fiyatlarını uluslararası endekse göre belirleyebilir

Cuma, 20 Haziran 2025 15:39:28 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Madencilik Bakanlığı, yerel demir cevheri fiyatlarının S&P Global Platts veya benzer piyasa endekslerine göre belirlenmesi önerisinde bulundu.

Bu sayede demir cevheri fiyatlandırmasında şeffaflık sağlanması ve madencilik şirketlerinin daha yüksek kalite cevherler için daha düşük fiyatlar açıklama fırsatının sınırlandırılmasının amaçladığı belirtildi. Ayrıca daha önce eyaletler arasında farklılık gösteren demir cevheri fiyatlarında eşitlik sağlanacağı ifade edildi.

Hindistan Maden Bürosu (IBM), demir cevheri için ortalama satış fiyatlarını madencilik şirketlerinin açıklamalarına göre belirliyor. Söz konusu fiyat, telif ücretleri ve bölge maden fonunu belirlemek amacıyla kullanılıyor.

Ancak madencilik şirketlerinin açıklamalarına dayalı mevcut sistemin değiştirilmesiyle IBM’in, S&P Global Platts veya diğer saygın kuruluşların %60-62 tenörlü toz cevher için günlük olarak yayımladığı fiyatları baz alarak kendi fiyatını rupi cinsinden hesaplayacağı dile getirildi.

Şirketlerin açıklamalarına dayalı fiyatların, gelirlerin düşük gösterilmesine ve dolayısıyla eyaletlere ödenen telif ücretlerinin azalmasına yol açtığına dikkat çekildi.

Eyalet hükümetleri, demir cevheri satışlarından elde edilen gelirin %15’ini telif ücreti olarak alıyor. Telif ücretlerinin %2’si ise bölge maden fonu olarak toplanıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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