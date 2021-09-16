Hindistan ve İngiltere 1 Kasım tarihinde serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlayacak

Perşembe, 16 Eylül 2021 11:35:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan ve İngiltere’nin, serbest ticaret anlaşmasına yönelik resmi görüşmelere 1 Kasım tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Hindistan hükümeti, serbest ticaret anlaşmasının neticeye kavuşması öncesinde, 2022 yılının Mart ayında, bazı ürünlere uygulanan vergilerin kaldırılmasını sağlayacak geçici ticaret anlaşmasının yürürlüğe konacağını bildirdi.

Hindistan Ticaret Bakanlığı, geçici ticaret anlaşmasıyla birlikte belli başlı ‘yüksek öncelikli başlıca ürünlerin ve hizmetlerin’ vergiden muaf tutulmasını veya piyasaya erişimini sağlayacağını belirtti.

Hindistan-İngiltere İş Konseyi, İngiliz ve Hint işletmeler arasındaki vergi adaletinin sağlanmasına ve vergilerin düşürülmesine yönelik önlemler alınmasını talep etti.

Ayrıca, standartları uyumlu hale getirerek, ‘zorlu ve maliyetli gümrük prosedürlerini basitleştirerek’ ve ‘IP korumasının sağlanması yanında veri koruma kanunlarıyla dijital odaklı sektörlerin uyumlu hale getirilmesi’ gibi adımları atarak mal ticaretinin önündeki diğer engellerin kaldırılması için de harekete geçildi.