Hindistan metalurjik kok ithalatına yönelik antidamping vergisinin beş yıl uzatılmasını önerdi, oranları düşürdü

Hindistan Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), 30 Nisan Perşembe günü yayımlanan resmi bildirimde, metalurjik kok ithalatına yönelik antidamping vergilerinin beş yıl süreyle uzatılmasını ancak mevcut geçici oranlara kıyasla daha düşük seviyelerde uygulanmasını önerdi.

DGTR, önerisinde metalurjik kok ithalatının yerli üreticiler için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek bu nedenle beş yıl süreyle kesin antidamping vergisi uygulanmasını teklif etti.

Söz konusu öneri, bakanlığın onayını beklerken, onaylanmasının ardından uygulamaya alınması için Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi’ne iletilecek.

DGTR’nin bu önerisi, Hindistan hükümetinin geçen yıl yerli üreticileri korumak amacıyla kül oranı %18’in altında olan metalurjik kok ithalatına yönelik Haziran 2026’da sona erecek şekilde altı aylık geçici antidamping vergisi uygulamasının ardından geldi.