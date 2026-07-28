Hindistan altı ülkeden metalürjik kok ithalatına antidamping vergisi getirdi

Hindistan Maliye Bakanlığı Avustralya, Çin, Kolombiya, Endonezya, Japonya ve Rusya menşeli düşük kül oranına sahip metalurjik kok ithalatına beş yıl süreyle antidamping vergisi uygulamaya başladı.
Antidamping vergisi ürünün menşe ülkesine bağlı olarak 42,95-128,83$/mt arasında değişiyor.
Bakanlık açıklamasında, "Bu bildirim kapsamında uygulanan antidamping vergisi, geçici antidamping vergisinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak ve rupi cinsinden tahsil edilecektir," ifadelerine yer verildi.
Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü, Nisan 2026'da söz konusu ülkelerden Hindistan'a ihraç edilen metalurjik kokun dampingli fiyatlarla satıldığını ve bunun yerli üreticilere zarar verdiğini tespit etmişti.