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Hindistan altı ülkeden metalürjik kok ithalatına antidamping vergisi getirdi

Salı, 28 Temmuz 2026 09:32:15 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Maliye Bakanlığı Avustralya, Çin, Kolombiya, Endonezya, Japonya ve Rusya menşeli düşük kül oranına sahip metalurjik kok ithalatına beş yıl süreyle antidamping vergisi uygulamaya başladı.

Antidamping vergisi ürünün menşe ülkesine bağlı olarak 42,95-128,83$/mt arasında değişiyor.

Bakanlık açıklamasında, "Bu bildirim kapsamında uygulanan antidamping vergisi, geçici antidamping vergisinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak ve rupi cinsinden tahsil edilecektir," ifadelerine yer verildi.

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü, Nisan 2026'da söz konusu ülkelerden Hindistan'a ihraç edilen metalurjik kokun dampingli fiyatlarla satıldığını ve bunun yerli üreticilere zarar verdiğini tespit etmişti.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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