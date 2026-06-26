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Hindistan üç ülkeden yapılan alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş yassı mamul ithalatına antidamping soruşturması başlattı

Cuma, 26 Haziran 2026 11:20:28 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin, Japonya ve Rusya'dan yapılan alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş yassı mamul ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı.

Soruşturmanın JSW Vijaynagar Metallics Limited ile Jindal Steel Odisha Limited tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu iki şirket, bu ürünlerin üç ülkeden dampingli fiyatlarla ithal edildiğini ve bunun yerli üreticilere zarar verdiğini öne sürdü.

DGTR, yayımladığı bildiride, antidamping vergisi talebiyle yapılan başvuru ve sunulan deliller doğrultusunda ilk incelemede dampingin yerli üreticilere zarar verdiğine dair yeterli bulguya ulaşıldığını ve bu nedenle kapsamlı resmi bir soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturma, kaplamalı olmayan, 25 mm'ye kadar kalınlığa ve 2.100 mm'ye kadar genişliğe sahip alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerini kapsayacak.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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