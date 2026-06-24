Hindistan dört ülkeden yapılan taneleri yönlendirilmiş silisli sac ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı

Hindistan Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü, Çin, Japonya, Güney Kore ve Rusya'dan yapılan taneleri yönlendirilmiş soğuk haddelenmiş silisi sac ve amorf metal ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı.

Soruşturmanın JSW JFE Electrical Steel Nashik Private Limited tarafından yapılan başvuru sonrasında başlatıldığı belirtildi.

Şirket, söz konusu dört ülkeden yapılan ithalatın Hindistan pazarına adil olmayan derecede düşük fiyatlarla girdiğini ve bunun yerli üreticilere zarar verdiğini öne sürdü.

İlk incelemede olası damping uygulamalarına işaret eden yeterli ön kanıt bulunduğu tespit edildi ve bu nedenle konunun ayrıntılı olarak inceleneceği açıklandı.

Soruşturma kapsamında, ilgili ülkelerdeki ihracatçıların ürünleri normal değerlerinin altında satıp satmadıkları, fiyat kırılmasının boyutu ve bunun Hindistan sanayisine ölçülebilir bir zarar verip vermediği değerlendirilecek.

Silisli çelik, ağırlıklı olarak transformatör çekirdeklerinin üretiminde kullanılan özel bir malzeme olarak biliniyor. Taneleri yönlendirilmiş soğuk haddelenmiş silisi sac ve amorf metal, enerji dağıtım şirketlerine, sanayi kuruluşlarına ve yenilenebilir enerji projelerine ekipman sağlayan transformatör üreticileri için temel girdiler arasında yer alıyor.