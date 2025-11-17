Hint NMDC parça cevher fiyatını hafifçe artırdı, toz cevher fiyatını yatay bıraktı

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, 15 Kasım itibarıyla geçerli olmak üzere parça cevher fiyatlarını hafifçe artırırken, toz cevheri fiyatlarını değiştirmedi.

Şirket kaynaklarına göre 10-40 mm ve %67 tenörlü parça cevher fiyatı 50 INR/mt (0,56$/mt) artışla 6.250 INR/mt (70,45$/mt) seviyesine çıktı.

Buna karşılık, 10 mm altı ve %64 tenörlü toz cevher fiyatı 4.750 INR/mt (53,54$/mt) seviyesinde yatay seyretti.

Belirtilen tüm fiyatlara Zorunlu Maden Fonu, Ulusal Maden Arama Fonu kesintileri ve orman izin ücretleri dahil.