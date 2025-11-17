 |  Giriş 
Hint NMDC parça cevher fiyatını hafifçe artırdı, toz cevher fiyatını yatay bıraktı

Pazartesi, 17 Kasım 2025 10:17:47 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, 15 Kasım itibarıyla geçerli olmak üzere parça cevher fiyatlarını hafifçe artırırken, toz cevheri fiyatlarını değiştirmedi.

Şirket kaynaklarına göre 10-40 mm ve %67 tenörlü parça cevher fiyatı 50 INR/mt (0,56$/mt) artışla 6.250 INR/mt (70,45$/mt) seviyesine çıktı.

Buna karşılık, 10 mm altı ve %64 tenörlü toz cevher fiyatı 4.750 INR/mt (53,54$/mt) seviyesinde yatay seyretti. 

Belirtilen tüm fiyatlara Zorunlu Maden Fonu, Ulusal Maden Arama Fonu kesintileri ve orman izin ücretleri dahil.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

