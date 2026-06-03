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Hindistan İngiltere’nin çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerine karşı STA kapsamındaki tavizleri geri çekebilir

Çarşamba, 03 Haziran 2026 09:23:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, İngiltere’nin çelik ithalatına yönelik koruma önlemleri kapsamında uygulamayı planladığı vergilerin Hindistan’ın bu ülkeye yaptığı çelik sevkiyatlarını olumsuz etkileyecek olması nedeniyle yakın zamanda imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında tanınan gümrük tavizlerini geri çekmeyi değerlendiriyor.

Kaynakların aktardığına göre Hindistan, İngiltere’ye yeni çelik koruma önlemlerine ilişkin endişelerini uygun diplomatik kanallar aracılığıyla iletti. Söz konusu önlemler, gümrük vergisinden muaf ithalat kotalarının önemli ölçüde azaltılmasını ve bu kotaların aşılması halinde sevkiyatlara %50 gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Bu durumun Hindistan’ın İngiltere’ye yönelik çelik ihracatını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Geçen yıl Mayıs ayında imzalanan ve bu yıl yürürlüğe girmesi beklenen Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması, İngiltere’nin yerli çelik sanayisini korumak amacıyla daha sıkı çelik ithalatı önlemleri önermesiyle birlikte engellerle karşılaştı.

Hindistan hükümetinden bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Top artık İngiltere’de. Eğer imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasına uygun hareket etmezlerse biz de aynı anlaşma kapsamında sunduğumuz tavizleri yeniden değerlendirebiliriz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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