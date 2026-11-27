Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Mühendislik Ürünleri İhracatını Geliştirme Konseyi, ikili ticaret müzakereleri kapsamında değişiklikler yaşanabilecek olsa da ABD'nin yeni gümrük vergisi önerisinin Hindistan'ın rakip ülkeler karşısındaki ihracat avantajını zayıflatabileceğini belirtti.

ABD, Hindistan'dan yapılan ithalata %25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını, iki ülkenin ikili ticaret anlaşmasına varması halinde ise bu oranın %17 ile sınırlandırılmasını önerdi. EEPC Başkanı Pankaj Chadha, “Bu öneri, yakın rakiplerimiz karşısında sahip olduğumuz rekabet avantajını ortadan kaldırabilir. Ancak müzakereler devam ettiği için mevcut durum değişebilir,” dedi. Ayrıca Hindistan hükümetinin ABD ile yapılacak ticaret anlaşması kapsamında komşu ülkeler ve diğer rakipleri karşısında rekabet avantajı elde etmeyi hedeflediğini hatırlattı.

Chadha, Bangladeş, Endonezya, Malezya ve Tayland'a yaklaşık %18 oranında gümrük vergisi uygulanırken Hindistan için öngörülen %17'lik oranın kayda değer bir rekabet avantajı sağlayacağından emin olmadığını belirtti. Ayrıca Trump yönetimiyle yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde Bangladeş'e uygulanan verginin %20'ye çıkabileceğini ifade etti. Kamboçya, Endonezya, Tayland ve Malezya'ya da %18 oranında gümrük vergisi uygulanırken müzakerelerin başarısız olması halinde bu oran %25'e yükselebilir. Vietnam'a uygulanan %20 oranındaki gümrük vergisinin ise anlaşma sağlanamaması durumunda %25'e çıkabileceği ifade edildi.

Müzakereler halen devam ederken söz konusu vergilerin Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Chadha, birçok konuda belirsizliğin sürdüğünü ve gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Ancak rakiplerimize Hindistan'dan daha düşük oranlarda gümrük vergisi uygulanması ciddi bir endişe kaynağı,” dedi. Ayrıca Hint ihracatçıların halihazırda ABD piyasasında iyi bir performans sergilediğine dikkat çekerek ülkeye yönelik mühendislik ürünleri ihracatının Ekim 2026'da yıllık %61 artış kaydettiğini bildirdi.