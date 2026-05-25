Hindistan Çelik Bakanlığı metalurjik koka uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasını talep ediyor

Hindistan Çelik Bakanlığı, yerel arz sıkıntısı ve yükselen fiyatları gerekçe göstererek metalurjik koka yönelik antidamping vergisinin kaldırılması için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu.

Hindistan, düşük küllü metalurjik kok ithalatına yönelik geçici antidamping vergisini Aralık ayında altı aylık süreyle devreye almıştı. Hindistan başta Çin, Endonezya, Polonya, Japonya ve İsviçre’den metalurjik kok ithal ediyor. Söz konusu kısıtlamaların yürürlüğe girmesinin ardından ithalat hacimlerinde sert düşüş görüldü.

Çelik Bakanlığı, devlet kontrolündeki Rashtriya Ispat Nigam Ltd’nin (RINL) karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekerek şirketin yerel piyasadan makul fiyatlarla yeterli miktarda metalurjik kok tedarik edemediğini ve bunun sonucunda girdi maliyetlerinin %20 arttığını bildirdi.

Bakanlık, metalurjik koka uygulanan antidamping vergisinin ülke genelindeki çelik üreticilerinin tedarik zincirini bozarak ve girdi maliyetlerini artırarak “istenmeyen sonuçlar” doğurduğunu ifade etti.

Yetkililer, bakanlığa gönderilen yazıya atıfta bulunarak yerel metalurjik kok üreticilerinin de söz konusu kritik çelik hammaddesini rekabetçi fiyatlarla yeterli miktarda temin edemediğini belirtti.