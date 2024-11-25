Hindistan ve AB yeşil hidrojen konusunda iş birliği yapacak

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, altyapı geliştirilmesi, teknoloji alanında iş birliği ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere yeşil hidrojen sektörüne yönelik AB ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Tarafların Brüksel’de düzenlenen 10. Hindistan-AB Enerji Paneli toplantısında sektördeki iş birliğinin artırılmasına yönelik yolları ele aldığı ifade edildi. Öte yandan toplantıda, 2025-28 Hindistan-AB Temiz Enerji ve İklim İş Ortaklığı’nın üçüncü aşamasına yönelik olarak öncelikli beş alanda iş birliğinin artırılacağı çalışma planının kabul edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “2023 yılının Ocak ayında kurulan Hindistan-AB ticaret ve teknoloji konseyi temiz ve yeşil teknolojiler çalışma grubu kapsamında, temiz enerji projelerine yönelik araştırmaları ortaklaşa desteklemek üzere uzun vadeli anlaşmalar da imzalandı,” ifadelerine yer verildi.