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Hindistan ulusal çelik politikasına karbonsuzlaşma stratejisini dahil edebilir

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 14:40:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) karşısında karbonsuzlaşma stratejisini de kapsaması için ulusal çelik politikasını yeniden gözden geçirecek.

Bakanlığa yakın kaynaklar, mevcut politikanın çelik üretimi ve tüketimi üzerindeki etkileri beraberinde 2026 yılından itibaren yürürlüğe girmesi planlanan SKDM kapsamındaki vergiler de dahil olmak üzere küresel piyasada karşılaşılabilecek zorluklar için politikada herhangi bir düzenlemenin gerekli olup olmadığının belirleneceğini ifade etti.

Resmi verilere göre yerel çelik sektörü, Hindistan’ın sera gazı salımının %12’sini oluşturuyor ve bir metrik ton ham çelik başına karbon yoğunluğu, dünya ortalaması olan 1,9 mt’a kıyasla 2,55 mt seviyesinde yer alıyor.

Ayrıca 2017 yılında devreye alınan ulusal çelik politikası kapsamında Hindistan, yerel ham çelik üretimini 2030 yılına kadar 300 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynaklar, Hindistan’ın dünya lideri olmak amacıyla çelik üretim kapasitesini devamlı olarak artırırken batıdaki üreticilerin yeşil çelik üretimine yöneldiğini ancak Hindistan’ın fosil yakıt tüketimini azaltan yeni teknolojilere öncelik vermediğini ve politikanın gözden geçirilmesiyle bu durumun ele alınacağını dile getirdi.

Politikada yapılacak düzenlemeler, Hindistan’ın yeşil çelik üretim kapasitesini artırırken ve küresel rekabet gücünü korurken üretim teknolojilerinin küresel trendlerle uyumlu olacak şekilde iyileştirilmesini sağlayacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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