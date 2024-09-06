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Primetals’ın yüksek fırın gaz enjeksiyon sistemi Hint JSPL’nin karbon salımını azaltmasını sağlayacak

Cuma, 06 Eylül 2024 11:51:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals, Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) karbonsuzlaşma stratejisi doğrultusunda yüksek fırını için gaz enjeksiyon sistemi sipariş ettiğini duyurdu.

Söz konusu sistemin JSPL’nin Angul çelik sahasında yer alan ve 2017 yılında yine Primetals tarafından tedarik edilmiş olan 1 No’lu yüksek fırınına kurulacağı ifade edildi. Böylelikle geleneksel karbonlu yakıtların bir kısmının hidrojenle değiştirilmesiyle fırından kaynaklı karbon salımının düşürüleceği aktarıldı.

Öte yandan yeni sistemin Angul sahasındaki kömür gazlaştırma tesisinin ürettiği sentez gazını kullanarak karbon yakıt kullanım miktarını düşüreceği ve bu sayede JSPL’nin hem operasyonel maliyetlerini hem de bir metrik ton başına pik demir üretim maliyetini azaltabileceği dile getirildi.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Jindal 

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