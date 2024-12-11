Hindistan paslanmaz çelik sektörü ulusal paslanmaz çelik politikası geliştirilmesini istiyor

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA) tarafından yapılan açıklamada, yerel paslanmaz çelik üreticilerinin ulusal paslanmaz çelik politikası geliştirilmesini talep ettiği belirtildi.

Hammadde arzının güvence altına alınması, talep artışı ve kapasite oluşturulmasının politikanın kapsamına gireceği ifade edildi.

ISSDA Başkanı Rajamani Krishnamurti, konuya ilişkin çelik bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Bununla birlikte yerel kurulu paslanmaz çelik kapasitesinin yaklaşık 7,5 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve kapasite kullanım oranının %60’ın üzerinde olduğunu dile getirdi.

Krishnamurti sözlerine, “Paslanmaz çelik üretimi konusundaki gücümüzü açığa çıkaracak büyük potansiyelimiz var. Ancak talebin %30’u özellikle Çin ve Vietnam’dan ithalatla karşılanıyor. Mevcut kapasite kullanım oranının %60 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hükümetin yerel üreticilerin tam kapasite faaliyet göstermesini ve Hindistan’ın küresel paslanmaz çelik piyasasındaki konumunun güçlendirmesini sağlayacak eşit şartlar oluşturmasını talep ediyoruz,” şeklinde devam etti.

2023-24 mali yılında Hindistan’da paslanmaz çelik tüketimi, bir önceki mali yılda kaydedilen 4,02 milyon mt’a kıyasla yaklaşık %11 artarak 4,46 milyon mt seviyesinde yer almıştı.