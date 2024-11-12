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Hindistan Nisan-Ekim döneminde net çelik ithalatçısı konumunu korudu

Salı, 12 Kasım 2024 15:09:04 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre Hindistan, 2024-25 mali yılının Nisan-Ekim döneminde yıllık %40 artışla 5,71 milyon mt çelik ithalatı yaparak net ithalatçı konumunda yer almaya devam ederken, çelik ihracatı 2,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında çelik ithalatının aylık %4 düşüşle ve yıllık %34 artışla 980.000 mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

Bakanlık, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından belirlenen standartlara uymayan ithal çelik ürünlerine yönelik tedbirlerin sıkılaştırılması sonucu ithalatın azaldığını söyledi.

Ayrıca aynı dönemde yerel çelik üretiminin yıllık %4 artışla 82,65 milyon mt seviyesinde yer aldığı bildirildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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