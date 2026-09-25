Hindistan 2026-27 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde net çelik ithalatçısı olmaya devam etti, Çin en büyük tedarikçi oldu

Hükümet verilerine göre Hindistan, 2026-27 mali yılının ilk beş ayında net nihai mamul ithalatçısı olurken, ülkenin ithalatı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %29,5 artışla 3,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Verilere göre ülkenin 2026-27 mali yılının Nisan-Ağustos dönemindeki nihai mamul ihracatı %34,1 artışla 2,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Çin, söz konusu dönemde Hindistan'ın toplam nihai mamul ithalatının %31,8'ini oluşturarak ülkenin en büyük tedarikçisi oldu. Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Vietnam da söz konusu dönemde Hindistan'ın en büyük beş nihai mamul tedarikçisi arasında yer aldı.
Verilere göre Hindistan'ın Nisan-Ağustos dönemindeki ham çelik üretimi %2,8 artışla 71 milyon mt seviyesine çıktı.