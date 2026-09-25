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Hindistan 2026-27 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde net çelik ithalatçısı olmaya devam etti, Çin en büyük tedarikçi oldu

Cuma, 25 Eylül 2026 10:30:28 (GMT+3)   |   Kalküta

Hükümet verilerine göre Hindistan, 2026-27 mali yılının ilk beş ayında net nihai mamul ithalatçısı olurken, ülkenin ithalatı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %29,5 artışla 3,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Verilere göre ülkenin 2026-27 mali yılının Nisan-Ağustos dönemindeki nihai mamul ihracatı %34,1 artışla 2,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin, söz konusu dönemde Hindistan'ın toplam nihai mamul ithalatının %31,8'ini oluşturarak ülkenin en büyük tedarikçisi oldu. Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Vietnam da söz konusu dönemde Hindistan'ın en büyük beş nihai mamul tedarikçisi arasında yer aldı.

Verilere göre Hindistan'ın Nisan-Ağustos dönemindeki ham çelik üretimi %2,8 artışla 71 milyon mt seviyesine çıktı.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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