Hindistan’da demir cevheri ithalatı Nisan 2026’da aylık %11 düştü

BigMint verilerine göre Hindistan’ın demir cevheri (pelet dahil) ithalatı Nisan 2026’da yaklaşık 0,98 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek Mart ayındaki 1,11 milyon mt seviyesine kıyasla %11 düşüş gösterdi. Ancak söz konusu rakam, Nisan 2025’te kaydedilen 0,38 milyon mt seviyesinin oldukça üzerinde kaldı. Toplam ithalatın 0,93 milyon mt’luk kısmını ince cevher ve parça cevher oluştururken, pelet ithalatı yalnızca 0,05 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, ithalatın büyük bölümünün cevherden oluşmaya devam ettiğini ve pelet ithalatının sınırlı kaldığını gösterdi. Mart ayında ithal edilen 1,11 milyon mt’un tamamı ince ve parça cevherden oluşurken pelet ithalatı gerçekleşmemişti.

Bir aylık aranın ardından Nisan’da yeniden başlayan pelet ithalatı (ağırlıklı olarak Umman kaynaklı), Orta Doğu’dan yapılan sevkiyat rotalarında kısmi bir istikrara işaret etti. Ancak genel ithalat arzı belirgin şekilde daralırken, pelet ithalatı Ocak-Şubat 2026 dönemindeki 0,35 milyon mt seviyesinden Mart-Nisan döneminde yalnızca 0,05 milyon mt’a geriledi.

Brezilya ve Malezya tedarikte öne çıktı

Malezya ve Brezilya, Nisan ayında sırasıyla 0,34 milyon mt ve 0,33 milyon mt ile en büyük tedarikçiler olarak öne çıktı. Güney Afrika ise 0,15 milyon mt ile bu ülkeleri takip etti. Bu durum, Güneydoğu Asya ve Atlantik havzası tedarikçilerinden düzenli akışlarla birlikte kaynak çeşitliliğinin sürdüğünü gösterdi. Sevkiyatların büyük kısmı Hindistan’ın batı kıyısındaki tesislere yönlendirildi.

İthalatta JSW grubu başı çekti

Alıcılar arasında JSW Steel, toplam ithalatın büyük bölümünü oluşturan 0,79 milyon mt ile ilk sırada yer aldı. Şirketi 0,15 milyon mt ile JSW Minerals izlerken, kalan tonajlar diğer oyuncular tarafından ithal edildi. Bu yoğunlaşma, entegre çelik üreticilerinin güçlü hammadde tedarik faaliyetlerine işaret etti.

Liman bazında ithalat

Lojistik tarafında Jaigad Limanı nisanda yaklaşık 0,51 milyon mt ile en yüksek ithalat hacmini gerçekleştirdi. Batı kıyısındaki limanların öne çıkması, bunların başlıca çelik üretim merkezlerine yakınlığı ve dökme yük işlemlerindeki kolaylıktan kaynaklandı.

Piyasa görünümü

• Yerel arz çevre izinlerinin yenilenmesiyle iyileşti: Birçok yerli madenci ve çeşitli entegre çelik üreticisi nisanda yenilenen çevre izinlerini aldı ve bu durum yerel piyasadaki cevher arzını artırdı. Düzenli ihale akışları ve daha iyi yerel arz, ithal kargolara olan bağımlılığı azaltırken, birçok alıcı denizaşırı tedariki ağırlıklı olarak belirli kalite ihtiyaçlarıyla sınırladı. Hint madencilerin toplam çevre izin kapasitesi, çok sayıda izin yenilemesi ve kapasite artışının ardından 2025-26 mali yılındaki 520 milyon mt seviyesinden 2026-27 mali yılında yaklaşık 558 milyon mt’a yükseldi.

• Güney Afrika parça cevheri peletin yerini aldı: Hürmüz Boğazı çevresindeki aksaklıkların Umman rotası üzerinden yapılan sevkiyatları etkilemesi nedeniyle pelet ithalatı nisanda sınırlı kaldı. Azalan pelet girişleri karşısında Güney Afrika menşeli yüksek kaliteli parça cevher sevkiyatları, özellikle istikrarlı hammadde arzı arayan Kandla merkezli alıcılar arasında öne çıktı.

Nisan’da bağlantısı yapılan bazı sevkiyatların Mayıs ayında ulaşması bekleniyor. Bu arada bazı iç bölgelerdeki tesisler, rekabetçi fiyatlar nedeniyle yerel hammadde tedarikçilerinden alım yapmayı sürdürüyor. Ayrıca Hindistan’ın güneyindeki bazı büyük yerel pelet ihaleleri, batı piyasasında ithal peletlerin yarattığı boşluğu doldurdu.

Beklentiler

Hindistan’ın demir cevheri ithalatının yakın vadede orta seviyelerde kalması beklenirken, alımların büyük ölçüde yüksek kaliteli malzemede sınırlı yerel arz nedeniyle büyük çelik üreticileri tarafından yapılması öngörülüyor. İthalat hacimleri küresel fiyatlar, navlun trendleri ve çelik ile DRI üreticilerinin kalite ihtiyaçlarına bağlı olmaya devam edecek.

Kaynak: BigMint