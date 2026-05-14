Hindistan’ın demir cevheri ihracatı Çin’in yaptığı bağlantılar ve iyileşen lojistik sayesinde Nisan 2026’da güçlü artış gösterdi

BigMint verilerine göre Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı 2026’nın Nisan ayında aylık bazda %39,6 artışla yaklaşık 2,29 milyon mt seviyesine yükseldi. Mart ayında bu rakam 1,64 milyon mt seviyesinde bulunuyordu. Toplam ihracatın 2,14 milyon mt’unu demir cevheri, 0,15 milyon mt’unu ise pelet oluşturdu.

Keskin artışın, Çin’in yaptığı bağlantıların artması, gemi bulunabilirliğinin iyileşmesi ve navlun kaynaklı aksaklıkların hafiflemesinin ardından daha önce geciken kargoların sevk edilmesi sayesinde gerçekleştiği belirtildi. Mart ayındaki tonajların, Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle alım faaliyetlerinin yavaşlaması sonucu görece zayıf kalması da Nisan ayındaki aylık artışı daha belirgin hale getirdi.

Ancak demir cevheri ihracatındaki güçlü toparlanmaya rağmen pelet sevkiyatları, zayıf bağlantılar, süregelen fiyat farkları ve temkinli alıcı havası nedeniyle baskı altında kalmaya devam etti.

Çin’in yaptığı bağlantılar ihracattaki toparlanmayı destekledi

Çin’e yapılan ihracat Mart ayındaki 1,14 milyon mt seviyesinden Nisan’da 1,81 milyon mt seviyesine keskin şekilde yükseldi. Bu artış, tatil sonrası stok yenilemeleri ve İşçi Bayramı tatili öncesinde üreticilerin alım faaliyetlerini artırmasıyla desteklendi.

Çinli üreticiler, liman stoklarındaki düşüşün etkisiyle spot bağlantılarını artırırken, %61 tenörlü toz cevher fiyatlarının yaklaşık 107-108$/mt CFR Çin seviyesinde görece istikrarlı seyretmesi de alımları destekledi. Yüksek fırın operasyonlarındaki sınırlı toparlanma da talep artışına katkı sağladı.

Mysteel’in takip ettiği 247 Çinli yüksek fırınlı çelik üreticisinin günlük ortalama pik demir üretimi Nisan ayında %5,2 artarak günlük 2,39 milyon mt seviyesine ulaştı. Bu durum, hammadde tüketiminin güçlendiğine işaret etti.

Aynı zamanda Çin’deki 34 büyük limandaki demir cevheri stokları yaklaşık 160 milyon mt seviyesine gerileyerek Ocak ortasından bu yana en düşük seviyeye indi. Bu gelişme, genel stok seviyeleri hâlâ yüksek olmasına rağmen spot bağlantıları destekledi.

İyileşen lojistik sevkiyatların gerçekleştirilmesini kolaylaştırdı

ABD-İran gerilimine bağlı aksaklıkların hafiflemesiyle birlikte gemi bulunabilirliğinin normale dönmesi, ihracat faaliyetlerini de iyileştirdi. Daha önce navlun fiyatlarını ve gemi bulunabilirliğini olumsuz etkileyen bu gerilimler sevkiyatlarda gecikmelere neden olmuştu.

Lojistik koşulların iyileşmesi sayesinde ihracatçılar bekleyen kargoları sevk edebilirken, Nisan’a yönelik yeni spot bağlantılar da gerçekleştirdi. Bu durum ay boyunca sevkiyat hacimlerini artırdı.

Pelet ihracatı zayıf kalmayı sürdürdü

Demir cevherinin aksine pelet ihracatı toparlanmaya katılamadı. Talep, geniş teklif-fiyat farkı ve temkinli alıcı havası nedeniyle sınırlı kaldı.

Yüksek navlun maliyetleri ve jeopolitik belirsizlikler ticari faaliyetler üzerinde baskı yaratmayı sürdürürken, bağlantıların gerçekleşmesini sınırladı. Dönem boyunca yalnızca tek bir pelet ihracat bağlantısı bildirildi ve bu durum pelet piyasasındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.

Önde gelen ihracatçılar ve limanlar

Nisanda yaklaşık 680.000 mt ile en büyük ihracatçı Rungta Mines olurken, onu 310.000 mt ile OCL Iron ve Ispat izledi. ArcelorMittal Nippon Steel ile Vedanta’nın ihracatı ise sırasıyla yaklaşık 210.000 mt ve 110.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

Doğu kıyısı sevkiyatlarda aktifliğini korurken, yaklaşık 920.000 mt ile Dhamra limanı ilk sırada yer aldı. Paradip limanı 730.000 mt, Redi limanı ise 190.000 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

Beklentiler

Demir cevheri ihracat faaliyetlerinin kısa vadede, istikrarlı fiyatlar ve Çin’den gelen tatil sonrası talep sayesinde desteklenmeye devam etmesi bekleniyor.

Ancak Çin’deki yüksek stok seviyeleri ve alternatif tedarikçilerden gelen rekabetin sevkiyatlardaki sert artışları sınırlaması öngörülüyor. Pelet ihracatının ise süregelen fiyat farkları ve temkinli alım faaliyetleri nedeniyle baskı altında kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: BigMint