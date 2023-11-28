Hindistan Nikobar Adaları’nda konteyner aktarma limanı inşa edecek

Salı, 28 Kasım 2023 10:26:13 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Büyük Nikobar Adası’na bağlı Galathea Körfezi’nde 5 milyar $ yatırımla uluslararası konteyner aktarma limanı inşa edileceğini duyurdu.

Malakka Boğazı’na 40 deniz mili uzaklıkta yer alan söz konusu limanın hem stratejik konumu hem de büyük konteyner gemilerine uygunluğuyla önem taşıdığı ifade edildi.

Ayrıca Maliye Bakanlığının yakın zaman önce söz konusu projeye prensipte onay verdiği de öğrenildi. Dolayısıyla projenin ilk etabının inşasına yönelik ihalenin önümüzdeki yılın başında açılacağı düşünülüyor.

Dört etapta inşa edilecek limanın inşasının 2058 yılına kadar tamamlanması ve kapasitesinin yıllık 16 milyon TEU seviyesinde yer alması bekleniyor.