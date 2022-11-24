Hindistan Maliye Bakanlığı ihracata yönelik üretim yapan sektörlere vergi iadesi teklifini kabul etmedi

Hindistan Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik üretim yapan çelik dahil bazı sektörlere vergilerin iade edilmesi yönündeki talebini kabul etmedi.
Maliye Bakanlığı’nın çelik, farmakolojik ürünler ve kimya sektörlerinin vergi iade programına dahil etmemesine gerekçe olarak kaynak eksikliğini gösterdiği ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı söz konusu üç sektörün ihracatta vergi iadesi programına dahil edilmesini talep etti.
Program kapsamında ihracata yönelik üretim yapan sektörlerin kullandıkları girdilere uygulanan eyalet ve merkezi hükümet vergileri ihracatçılara vergi kredileri halinde iade ediliyor.
İade oranları ihracatın FOB bedelinin %0,3 ile %4,3’ü arasında değişiklik gösteriyor.