Hindistan üç ülkeden ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe yönelik antidamping soruşturmasının süresini uzattı

Hindistan Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin, Endonezya ve Vietnam'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliği yönelik antidamping soruşturmasının tamamlanma süresini altı ay uzattı.
Bildirime göre 28 Eylül 2026 tarihinde tamamlanması planlanan soruşturmanın yeni tamamlanma tarihi 28 Mart 2027 olarak belirlendi.
Bununla birlikte DGTR, soruşturma kapsamındaki 300 ve 400 serisi rulo, şerit, sac, levha ve dairesel ürünlere ilişkin herhangi bir ön bulgu veya vergi oranı açıklamadı.
Soruşturma 29 Eylül 2025 tarihinde belirli östenitik, ferritik ve martensitik kalite ürünlere yönelik olarak başlatılırken, sıcak sac ürünleri, dubleks kalite ürünler ve belirli nikel seviyelerine sahip 200 serisi ürünler kapsam dışında bırakıldı.