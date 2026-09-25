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Hindistan üç ülkeden ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe yönelik antidamping soruşturmasının süresini uzattı

Cuma, 25 Eylül 2026 10:58:40 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin, Endonezya ve Vietnam'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliği yönelik antidamping soruşturmasının tamamlanma süresini altı ay uzattı.

Bildirime göre 28 Eylül 2026 tarihinde tamamlanması planlanan soruşturmanın yeni tamamlanma tarihi 28 Mart 2027 olarak belirlendi.

Bununla birlikte DGTR, soruşturma kapsamındaki 300 ve 400 serisi rulo, şerit, sac, levha ve dairesel ürünlere ilişkin herhangi bir ön bulgu veya vergi oranı açıklamadı.

Soruşturma 29 Eylül 2025 tarihinde belirli östenitik, ferritik ve martensitik kalite ürünlere yönelik olarak başlatılırken, sıcak sac ürünleri, dubleks kalite ürünler ve belirli nikel seviyelerine sahip 200 serisi ürünler kapsam dışında bırakıldı.

Etiketler: Paslanmaz Soğuk Rulo Sac Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 10 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,4 - 2,5 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Paslanmaz Kare Profil (Soğuk Çekilmiş)

Kalınlık 1 - 6 mm
Kenar Uzunluğu1 10 - 175 mm
Kenar Uzunluğu2 10 - 175 mm
 
Tedarikçi MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
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