Hint çelik ihracatçıları yeni AB STA kotalarına ilişkin netlik bekliyor

Başlangıçta Hindistan'a AB çelik piyasasına daha geniş erişim sağlayacağı düşünülen Hindistan-AB serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamındaki vergiye tabi kota düzenlemeleri, ürün bazındaki ayrıntılı tahsislerin yayımlanmasının ardından daha yakından incelenmeye başladı. Anlaşma kapsamında toplam 1,64 milyon mt ülke bazlı kota ayrılırken, Hindistan'ın AB'nin yeni çelik ithalat rejimi kapsamındaki mevcut haklarıyla yapılan karşılaştırmada bazı önemli çelik ürünlerine yönelik tahsislerin aslında daha düşük olduğu görülüyor. Bu durum, STA'nın sağlayacağı ilave piyasa erişiminin boyutuna ilişkin belirsizliğe yol açıyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere STA, 946.616 mt en çok kayrılan ülke (MFN) ve 694.853 mt STA olmak üzere Hindistan'a toplam 1,64 milyon mt ülkeye özgü kota sağlıyor. Düzenleme başlangıçta, tercihli STA tahsisinin MFN kategorisine eklenmesiyle Hindistan'a AB çelik piyasasına daha geniş erişim sağlayacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak daha sonra yayımlanan ürün bazındaki ayrıntılı tahsisler, Hindistan çelik sektörünün bu yorumu sorgulamasına yol açtı. Piyasa oyuncuları, STA kapsamındaki toplam 1,64 milyon mt ülkeye özgü tahsisin, Haziran ayında AB çelik düzenlemesi kapsamında Hindistan'a tahsis edilen ülkeye özgü kotaların yaklaşık 300.000 mt altında olduğuna dikkat çekti.

Başlıca çelik ürünlerine yönelik kotalar arasındaki farklar aşağıdaki tabloda görülebilir (mt).

Ürün MFN kota (STA'ya göre) STA kota (STA'ya göre) Toplam kota (STA'ya göre) MFN kota (Haziran 2026) STA kota (Haziran 2026) Toplam kota (Haziran 2026) Sıcak rulo sac 299.197 210.408 509.605 299.196 298.077 597.274 Soğuk rulo sac 125.581 93.077 218.658 125.581 144.393 269.974 Metalik kaplamalı sac (4A) 113.084 84.776 197.860 113.083 120.099 233.183 Organik kaplamalı sac 110.919 75.119 186.038 110.919 106.418 217.337 Paslanmaz çubuk ve hafif profil 47.409 31.869 79.278 47.409 45.147 92.556 Gaz boruları 20.421 13.924 34.346 20.421 19.726 40.147 Dikişsiz paslanmaz boru 7.886 5.253 13.140 7.886 7.442 15.328 Diğer kaynaklı boru 12.092 8.853 20.946 12.092 12.542 24.634

Reuters'ta çıkan bir habere göre Hindistan çelik sektörü bu nedenle çelik ürün kategorilerinde %29-35 daha yüksek kota tonajları talep ediyor. Reuters ayrıca Hindistan Ticaret Bakanlığına sunulan bir notta, “Anlaşma kapsamında Hindistan'a sağlanan toplam ülkeye özgü kota, ülkenin mevcut toplam kota hakkından daha düşük ve bu durum Hindistan'ı piyasa erişimi açısından dezavantajlı bir konuma getiriyor,” ifadelerinin yer aldığını bildirdi.