Hint çelik ihracatçıları yeni AB STA kotalarına ilişkin netlik bekliyor

Başlangıçta Hindistan'a AB çelik piyasasına daha geniş erişim sağlayacağı düşünülen Hindistan-AB serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamındaki vergiye tabi kota düzenlemeleri, ürün bazındaki ayrıntılı tahsislerin yayımlanmasının ardından daha yakından incelenmeye başladı. Anlaşma kapsamında toplam 1,64 milyon mt ülke bazlı kota ayrılırken, Hindistan'ın AB'nin yeni çelik ithalat rejimi kapsamındaki mevcut haklarıyla yapılan karşılaştırmada bazı önemli çelik ürünlerine yönelik tahsislerin aslında daha düşük olduğu görülüyor. Bu durum, STA'nın sağlayacağı ilave piyasa erişiminin boyutuna ilişkin belirsizliğe yol açıyor.
SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere STA, 946.616 mt en çok kayrılan ülke (MFN) ve 694.853 mt STA olmak üzere Hindistan'a toplam 1,64 milyon mt ülkeye özgü kota sağlıyor. Düzenleme başlangıçta, tercihli STA tahsisinin MFN kategorisine eklenmesiyle Hindistan'a AB çelik piyasasına daha geniş erişim sağlayacağı şeklinde yorumlanmıştı.
Ancak daha sonra yayımlanan ürün bazındaki ayrıntılı tahsisler, Hindistan çelik sektörünün bu yorumu sorgulamasına yol açtı. Piyasa oyuncuları, STA kapsamındaki toplam 1,64 milyon mt ülkeye özgü tahsisin, Haziran ayında AB çelik düzenlemesi kapsamında Hindistan'a tahsis edilen ülkeye özgü kotaların yaklaşık 300.000 mt altında olduğuna dikkat çekti.
Başlıca çelik ürünlerine yönelik kotalar arasındaki farklar aşağıdaki tabloda görülebilir (mt).
|
Ürün
|MFN kota (STA'ya göre)
|STA kota (STA'ya göre)
|Toplam kota (STA'ya göre)
|MFN kota (Haziran 2026)
|STA kota (Haziran 2026)
|Toplam kota (Haziran 2026)
|Sıcak rulo sac
|299.197
|210.408
|509.605
|299.196
|298.077
|597.274
|Soğuk rulo sac
|125.581
|93.077
|218.658
|125.581
|144.393
|269.974
|Metalik kaplamalı sac (4A)
|113.084
|84.776
|197.860
|113.083
|120.099
|233.183
|Organik kaplamalı sac
|110.919
|75.119
|186.038
|110.919
|106.418
|217.337
|Paslanmaz çubuk ve hafif profil
|
47.409
|
31.869
|
79.278
|
47.409
|
45.147
|
92.556
|Gaz boruları
|20.421
|13.924
|34.346
|20.421
|19.726
|40.147
|Dikişsiz paslanmaz boru
|7.886
|5.253
|13.140
|7.886
|7.442
|15.328
|Diğer kaynaklı boru
|12.092
|8.853
|20.946
|12.092
|12.542
|24.634
Reuters'ta çıkan bir habere göre Hindistan çelik sektörü bu nedenle çelik ürün kategorilerinde %29-35 daha yüksek kota tonajları talep ediyor. Reuters ayrıca Hindistan Ticaret Bakanlığına sunulan bir notta, “Anlaşma kapsamında Hindistan'a sağlanan toplam ülkeye özgü kota, ülkenin mevcut toplam kota hakkından daha düşük ve bu durum Hindistan'ı piyasa erişimi açısından dezavantajlı bir konuma getiriyor,” ifadelerinin yer aldığını bildirdi.