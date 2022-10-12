Hindistan Kurumsal İlişkiler Bakanlığı NMDC Limited’e ait tesisin tasfiyesine onay verdi

Çarşamba, 12 Ekim 2022 10:14:53 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Kurumsal İlişkiler Bakanlığı, devlete bağlı üretici NMDC Limited’e ait yıllık 3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin tasfiyesine onay verdi.

Söz konusu karar, şirkete ait tesisin rekabetçi ihale yoluyla özel bir yatırımcıya devredilme hazırlıklarının başladığını gösteriyor.

NMDC Limited’in tasfiye sürecini bu ayın sonuna kadar tamamlaması ve böylelikle hükümetin Aralık ayına kadar özel yatırımcılardan teklif toplamaya başlaması gerekiyor.

İhale sürecine JSW Steel Limited ile Jindal Steel and Power Limited (JSPL) gibi yerel çelik devlerinin yanı sıra ArcelorMittal ve POSCO gibi küresel üreticilerin katılacağı duyumu alındı. Chhattisgarh’ta yer alan tesiste deneme üretiminin önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlaması bekleniyor.