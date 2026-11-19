ABD merkezli Cleveland-Cliffs'in tamamına sahip olduğu Kanadalı çelik üreticisi Stelco, Ontario eyaletindeki Hamilton tesisinde geçici olarak işten çıkardığı 175 çalışanın tamamını 1 Aralık itibarıyla yeniden işe alacağını açıkladı. Ekim ayının ikinci haftasında faaliyetleri durdurulan tesiste üretimin yeniden başlatılması için yeterli sayıda müşteriyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Şirket, tesisin yeniden faaliyete geçmesinin birkaç hafta süreceğini belirterek, "Çalışanlarımıza iyi niyet göstergesi olarak iş gücümüzü 1 Aralık itibarıyla geri çağırıyoruz. Geçici olarak işten çıkarıldıkları dönemde almaları gereken standart ücretler de geriye dönük olarak tüm çalışanlarımıza eksiksiz ödenecek," ifadelerini kullandı.

İşten çıkarma kararı, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasından yalnızca birkaç hafta önce, 28 Eylül'de duyurulmuştu. Stelco, söz konusu kararı ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri, Kanada çeliğine yönelik zayıf talep ve ithal çelik ürünlerinden kaynaklanan rekabetle gerekçelendirmişti. Bununla birlikte Cleveland-Cliffs CEO'su Lourenco Goncalves, üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından, "Üçüncü çeyrek, Stelco'yu iki yıl önce satın almamızdan bu yana kaydettiğimiz en güçlü çeyrek oldu," ifadelerini kullanmıştı. Goncalves, tesisin faaliyetlerinin durdurulmasına da değinerek Kanada hükümetinin arz fazlası bulunan yerel çelik piyasasını korumak için daha fazla önlem alması gerektiğini savunmuştu.

Söz konusu gelişmeler, Cleveland-Cliffs ile Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly arasında haftalar süren bir anlaşmazlığa yol açmıştı. Joly, Cleveland-Cliffs'in Stelco'yu 2024 yılında satın alırken verdiği taahhütleri ihlal ettiğini ileri sürerek şirkete gönderdiği mektupta, bu taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik bir planın beş iş günü içerisinde sunulmasını talep etmiş, aksi takdirde yasal işlem başlatılabileceği uyarısında bulunmuştu. Cleveland-Cliffs ise tüm yükümlülüklerine uyduğunu savunarak avukatları aracılığıyla toplam çalışma saatleri ve tam zamanlı çalışan sayısına ilişkin verileri derleyip hükümete sunmuştu.

Basında yer alan haberlere göre çalışanların yeniden işe alınacağına ilişkin açıklama, Joly'nin şirketten yanıt alamaması halinde Cleveland-Cliffs'i Stelco'yu satmaya zorlamak amacıyla yasal işlem başlatacağını belirtmesinden kısa süre sonra geldi. Taraflardan hiçbiri yasal sürecin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapmazken Cleveland-Cliffs, Hamilton tesisindeki faaliyetlerin yeniden ekonomik açıdan sürdürülebilir hale gelmesini sağlayan koşullara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.