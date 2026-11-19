Meksikalı uzun çelik üreticisi Grupo Simec, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 91 milyon $ net kâr açıkladı. Şirket 2025 yılının aynı döneminde 25 milyon $ net kâr kaydetmişti.

Söz konusu artışta şirketin mali sonuçlarındaki iyileşme belirleyici oldu. Grupo Simec, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 20,5 milyon $ mali zarar kaydederken, bu yılın aynı döneminde 46,5 milyon $ finansal kâr elde etti.

Şirketin net satış gelirleri yıllık %12 artışla 449 milyon $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %15,6 artışla 354 milyon $ oldu. Brüt kâr yıllık %0,1 artışla 94 milyon $ seviyesine çıkarken, faaliyet kârı %10,4 düşüşle 56 milyon $ seviyesine geriledi.

Öte yandan, Grupo Simec'in satış tonajı yıllık %10,4 artışla 551.000 mt seviyesine yükseldi.

Grupo Simec, Meksika, ABD ve Brezilya'da uzun çelik ve vasıflı çelik ürünleri üretiyor.