ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %6,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %31,2 düşüşle 80.934 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 86,6 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 116,6 milyon $'a kıyasla 80,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 32.056 mt'a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 63.695 mt'a kıyasla 29.208 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 25.972 mt ile Güney Kore, 5.624 mt ile Türkiye ve 4.750 mt ile Tayvan takip etti.