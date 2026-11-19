ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %12,2 ve Eylül 2025'e kıyasla %4,9 artışla 51.486 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ihracatın değeri ise Ağustos ayındaki 54,7 milyon $ ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 54,8 milyon $ seviyelerine kıyasla Eylül ayında 62 milyon $ oldu.

ABD, Eylül ayında Meksika'ya Ağustos ayındaki 31.765 mt ve Eylül 2025'teki 29.053 mt seviyelerine kıyasla 39.999 mt ile en yüksek miktarda sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdi. Meksika'yı 10.988 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.