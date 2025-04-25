Hindistan kendi demir cevheri fiyat endeksini oluşturacak

SteelOrbis’in yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan Madencilik Bakanlığı, telif ücretlerinin belirlenmesini kolaylaştırmak amacıyla Platts demir cevheri endeksine benzer bir fiyat endeksi oluşturmak üzere ikinci kez çalışmalara başladı.

Kaynaklar, endeksi ana hatlarıyla açıklayan bir rapor hazırladığını ve bu raporun, yorum ve girdiler alınmak üzere tüm sektör paydaşlarıyla paylaşılacağını ifade etti.

Yerel demir cevheri endeksinin, önde gelen emtia borsalarının endeksleriyle aynı veya bu endekslere bağlı olmayacağı, yerel unsurları göz önünde bulundurarak oluşturulacağı ve kiralanan demir cevheri madenlerinin telif ücretlerini belirlemek amacıyla kullanılacağı dile getirildi.

Şu an Odisha eyaleti hükümetine bağlı Odisha Mining Corporation (OMC) ile devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’den birden fazla fiyat alınıyor ve telif ücretlerini belirlemek amacıyla ortalama fiyat hesaplanıyor.

Ancak hükümetin, söz konusu endeksin kısa ve orta vadede gerçek fiyat hareketlerini ve ödenmesi gereken telif ücretlerini yeterince yansıtmadığı görüşünde olduğu belirtildi.

Öte yandan madencilik şirketlerinin açıkladığı fiyatın, eyalet hükümetlerinin madencilik faaliyetlerinden elde ettiği geliri hesaplamak amacıyla kullanıldığı aktarıldı. Eyalet hükümetleri, demir cevheri satışlarından elde edilen gelirin %15’ini telif ücreti olarak alıyor. Telif ücretlerinin %2’si ise bölge maden fonu olarak toplanıyor.

Eyaletler arasında farklılıklar oluyor ve bu durum ödemeleri etkiliyor. Daha yüksek kalite demir cevheri için daha düşük fiyatların beyan edilmesi sebebiyle kazançlar düşüyor.

Bununla birlikte Hindistan Maden Bürosu (IBM) da demir cevheri satış fiyatlarını tenörüne göre açıklıyor ancak bunda da gecikmeler yaşanıyor. Örnek olarak Eylül ayı demir cevheri fiyatlarının Aralık ayında açıklandığı belirtiliyor. Bu nedenle IBM ve madencilik şirketlerinin açıkladığı fiyatlar arasında fark olması halinde söz konusu fark, eyalet hükümetlerine ödeniyor ve bu durum tüm süreci oldukça karmaşık bir hale getiriyor.

Bakanlık birkaç yıl öncesinde de benzer bir endeksin oluşturulması yönünde çalışmalara başlamıştı. Ancak özel madencilere verilen ruhsatlar ve bu ruhsatların yenilenmesi süreci, demir cevheri bulunan eyaletler tarafından açılan davalara takıldığı için çalışmalar iptal edilmişti.