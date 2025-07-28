Hindistan kamu ihalelerinde yeşil çeliği zorunlu hale getirebilir

Hindistan hükümeti, kamu ihalelerinde yeşil çelik kullanımını zorunlu hale getirecek yöntemler üzerinde çalıştığını duyurdu.

Çelik Bakanlığı Ekonomi Danışmanı Ashwini Kumar, “Yeşil çelik piyasaya sürülecek ve yeşil olmayan çelikle rekabet edecek. Devlet tarafından finanse edilen projeler için kamu ihalelerinde yeşil çelik kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Ancak net tarih belli değil,” dedi ve hükümetin aynı zamanda Yeşil Çelik Misyonu üzerinde de çalıştığını ekledi.

Bakanlık, çelik sektöründe karbonsuzlaşmanın teşviki ve net sıfır karbon salımı hedeflerine katkı için 1,73 milyar $’lık Yeşil Çelik Misyonu’nu hazırlıyor.