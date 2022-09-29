Hindistan İngiltere’den ithal ürünlere ilave vergi getirilmesini önerdi

Perşembe, 29 Eylül 2022 13:39:27 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinin, İngiltere’nin Hindistan’dan ithal bazı çelik ürünlerine uyguladığı koruma önlemlerine karşılık İngiltere’den ithal 22 ürüne ilave %15 vergi getirilmesi önerisinde bulunduğu belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Dünya Ticaret Örgütü ile yapılan görüşmelerde Hindistan, koruma önlemleri nedeniyle İngiltere’ye çelik ihracatının 219.000 mt düştüğünü ve bu sayede İngiltere’nin 247,7 milyon $ vergi tahsil edeceğini ifade etmişti.

Ayrıca ilave vergiyle birlikte İngiltere’nin de benzer bir kayba uğrayacağı ve verginin İngiltere’nin Hindistan’dan ithal ürünlere uyguladığı kısıtlamalarla aynı sürede yürürlükte kalacağı da dile getirildi.

İngiltere hükümeti yakın zaman önce Hindistan’dan ithal 15 çelik ürününe vergiye tabi kotaya ek olarak %25 vergi daha getirmişti.