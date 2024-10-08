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Hindistan ilk yarıda da net çelik ithalatçısı konumunda

Salı, 08 Ekim 2024 14:26:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre Hindistan, 2024-25 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül) yıllık %41 artışla 4,7 milyon mt çelik ithalatı yaparak net ithalatçı konumunda yer almaya devam etti.

Söz konusu dönemde çelik ihracatı yıllık %36 düşüşle 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2023-24 mali yılının aynı döneminde Hindistan, 3,6 milyon mt ihracat ve 3,3 milyon mt ithalat yaparak net ihracatçı konumunda yer almıştı.

Yayımlanan raporda, özellikle Çin ve Güney Kore’den yapılan ithalatın baskı kurduğu ifade edildi. Ancak aylık bazda bakıldığında artış hızının tek haneli rakamlara gerilemesinden ötürü ithalatın kontrol altına alınabileceği dile getirildi. Bununla birlikte ihracatta ciddi bir artış olduğu ve Çin’de fiyatların yükseldiği, bu yükselişin uzun vadede sürmesinin olumlu olacağı aktarıldı.

Eylül ayında nihai mamul ithalatı bir önceki aya kıyasa neredeyse değişmeyerek ve yıllık %78 artarak yaklaşık 1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda ihracat aylık %16 artışla ve yıllık %8 düşüşle 400.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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