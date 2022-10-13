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Hindistan ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri başarısız olabilir

Perşembe, 13 Ekim 2022 13:25:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ile İngiltere arasında başlayan serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin olumlu sonuçlanmayabileceği ve bitiş tarihi olarak belirlenen Ekim sonuna yetişemeyebileceği öğrenildi.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johson ve Hint mevkidaşı Narendra Modi arasında bu yılın Nisan ayında gerçekleşen görüşmelerde, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin tamamlanması ve anlaşmanın imzalanması için belirlenen son tarihin Ekim sonu olduğu belirtilmişti.

Ancak Hindistan hükümeti yetkilileri, mevcut Başbakan Liz Truss hükümetinde devam etmekte olan görüşmelerde ilerleme kaydedilmesinin önünde engel teşkil eden birden fazla dış etkenin ortaya çıktığını ve görüşmelerin belirlenen tarihe kadar tamamlanamayabileceğini söyledi.

Hindistan hükümetinin, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman’in iki ülke arasında imzalanacak ticaret anlaşmasına bağlı olarak Hindistan’dan İngiltere’ye vasıflı işçi akışının başlayacağını ve Hint ziyaretçilerin İngiltere’de vize ihlali yapacağını söylediği açıklaması karşısında kararlı bir tutum sergilediği ifade edildi.

Bakan Braverman’in açıklamasının Hindistan hükümeti tarafından saygısızlık olarak addedildiği ve iki ülke arasındaki insan akışının serbest ticaret anlaşmasının başarılı olmasında kilit bir rol oynadığı dile getirildi.

Braverman, “Hindistan ile açık sınır politikası uygulanmasına yönelik endişelerim var. Vatandaşların böyle uygulamalar için Brexit’e evet oyu verdiğini düşünmüyorum,” ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

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