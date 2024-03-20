Hindistan ve Peru serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelere yeniden başlayacak

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Kaynaklar, görüşmelerin pandemi sebebiyle sekteye uğradığını ve anlaşma kapsamına alınacak ürün ve hizmetlerin 8 Nisan tarihinden önce belirleneceğini ifade etti.

Ulusal seçim tarihinin Nisan-Haziran dönemi olarak açıklanmasının ardından devreye giren bir yasanın Hindistan hükümetinin bu dönemde herhangi bir siyasal karar almasının önüne geçtiği aktarıldı. Ayrıca söz konusu yasanın süreç halihazırda devam ettiği ve hükümet karar alamayacağı için görüşmeleri engellemeyeceği de belirtildi.

Peru ile imzalanacak serbest ticaret anlaşması, Hindistan’ın geleneksel pazarlar dışına açılma politikası kapsamında Latin Amerika ülkelerindeki konumunu güçlendirmesi açısından önem taşıyor.