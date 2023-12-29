Hindistan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu serbest ticaret anlaşması görüşmelerine Ocak’ta başlayacak

Cuma, 29 Aralık 2023 12:01:42 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Hindistan’ın Rusya önderliğindeki Avrasya Ekonomik Komisyonu ile serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelere önümüzdeki ay başlayacağını açıkladı.

Avrasya Ekonomik Komisyonu Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’dan oluşuyor.

Komisyon ile yapılacak anlaşma, Hindistan çıkışlı ürünleri Orta Asya piyasasıyla buluşturacak. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Ukrayna’yı işgali sebebiyle Batı markalarının çekildiği Rusya’da Hindistan çıkışlı ürünler de yaygınlaşacak.

Öte yandan Bakan Jaishanlar, Hindistan’ın batısı ile Rusya arasındaki bağlantının Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru aracılığıyla artırılmasının konuşulduğunu da ifade etti.

Hindistan, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile sevkiyatlarının Rusya ve Avrupa’ya ulaşması ve Orta Asya piyasalarına giriş yapması veya tam tersi için gereken süreyi kısaltmayı planlıyordu. Söz konusu koridor İran’daki Çabahar limanından Azerbaycan’a, Azerbaycan üzerinden Rusya’ya ve oradan da Avrupa’ya ulaşan her türlü hava koşuluna uygun binlerce kilometrelik kara yolundan oluşuyor.