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Hindistan ve EFTA 10 gün içerisinde serbest ticaret anlaşması imzalayacak

Perşembe, 22 Şubat 2024 14:09:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

İzlanda Dışişleri Bakanı Martin Eyjólfsson bugün Yeni Delhi’de yaptığı açıklamada, Hindistan ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin (EFTA) serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmeleri tamamladığını ve önümüzdeki 10 gün içerisinde anlaşma imzalanacağını duyurdu.

Hindistan ile Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre’den oluşan EFTA, serbest ticaret anlaşması için 2008 yılından bu yana görüşmeler yapıyor.

EFTA tarafından yayımlanan verilere göre Hindistan ile dört ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 5,54 milyar € seviyesinde yer aldı. Ayrıca EFTA’nın Hindistan’dan ithalatının değeri 3,2 milyar € ve Hindistan’a ihracatının değeri de 2,3 milyar € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

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