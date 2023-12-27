Hindistan ve Avrupa arasındaki deniz ticaret yollarında navlun yükseliyor

Çarşamba, 27 Aralık 2023 11:30:08 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Hindistan ve Avrupa arasındaki başlıca ticaret yollarında konteyner navlunu nakliye şirketlerine yönelik güvenlik risklerinin ortaya çıkması sebebiyle yükseldi.

Kaynaklar, Hindistan’ın batı kıyısındaki limanlardan Rotterdam limanına sevk edilecek 20 feet’lik konteynere yönelik navlunun geçtiğimiz ayın sonunda kaydedilen 450$/mt’a kıyasla 600$/mt’a çıktığını söyledi. Aynı rota arasında 40 feet’lik konteynere yönelik navlunun da 550$/mt seviyesine kıyasla 650$/mt olduğu öğrenildi.

Bununla birlikte nakliye şirketlerinin Cenova limanı gibi Avrupa’nın batısındaki rotalara verdiği navlunun geçtiğimiz ay kaydedilen 425$/mt TEU seviyesine kıyasla 750$/mt TEU ve Rotterdam’dan Hindistan’ın batısındaki limanlara yönelik navlunun da 750-850$/mt TEU’dan 850-1.050$/mt TEU seviyelerine yükseldiği belirtildi. Ayrıca Hindistan’ın batısındaki limanlardan İngiltere’deki limanlara yönelik navlun da Kasım ayında kaydedilen 650-750$/mt TEU aralığına kıyasla 850-900$/mt TEU bandında bulunuyor.

Hindistan İhracatçılar Federasyonu Genel Direktörü Ajay Sahai, “Gemilere yönelik saldırılardaki artış sebebiyle navlun ve sigorta maliyetleri yükseliyor. Bu durum da zaten belirsizliklerin yaşandığı küresel ticareti olumsuz etkiliyor. Kızıldeniz’de devriye gezen koalisyon savunma güçlerinin aksamalara çözüm bulmasını ve uluslararası sularda hukukun üstünlüğünü korumasını umuyoruz,” dedi.

Kızıldeniz’de seyreden ve 25 Hint mürettebatın bulunduğu bir petrol tankeri 24 Aralık tarihinde drone saldırısına uğramıştı.