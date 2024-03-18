Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmeleri askıya aldı

Pazartesi, 18 Mart 2024 14:28:00 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan ve İngiltere arasında yürütülen serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmeler 14 turun ardından askıya alındı.

Piyasa kaynakları, gerçekleştirilen görüşmelerde epey bir yol katedildiğini ancak Hindistan’da Nisan-Haziran döneminde yapılacak ulusal seçimler sebebiyle resmi anlaşmanın imzalanmadığını ifade etti. Bununla birlikte Hindistan’da yeni hükümet belirlenir belirlenmez görüşmelerin yeniden başlayabileceği öğrenildi. Serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelerin ancak bu yılın sonlarında başlaması bekleniyor.

Ayrıca tarafların anlaşmadan vazgeçmediği ve görüşmelere daha uygun bir zamanda devam edeceği de teyit edildi.