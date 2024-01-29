Crisil: Kızıldeniz krizinin Hindistan’ın ticareti üzerindeki etkileri değişkenlik gösterecek

Pazartesi, 29 Ocak 2024 10:49:39 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Kızıldeniz krizinin Hindistan’ın küresel ticareti üzerindeki etkilerinin sektöre bağlı olarak değişkenlik göstereceğini belirtti.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana Kızıldeniz rotasını kullanan gemilere yönelik saldırılardaki artış sebebiyle nakliye şirketleri, Ümit Burnu’ndan geçen alternatif ve daha uzun rotayı kullanmak zorunda kaldı. Bu değişiklik teslimat sürelerini 15-20 gün uzatmakla kalmayıp navlun ve sigorta ücretlerindeki yükseliş sebebiyle taşımacılık maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açtı.

Sermaye malları sektöründeki oyuncuların teslimatlardaki gecikmeler sebebiyle ticaret rotalarındaki aksamalardan olumsuz etkilenebileceği, bu durumun mühendislik ile inşaat şirketlerinin stoklarında artışa ve satışlarında yavaşlamaya neden olabileceği ifade edildi. Bununla birlikte söz konusu krizin nihai ürünleri veya başlıca hammaddeleri/ara malları tedarik konusunda ithalata bağımlı olan bazı oyuncuların üzerindeki etkisi, stoklarının yeterli olduğu ve mevcut dönemde tüketimde düşüş olduğu göz önünde bulundurulduğunda sınırlı olacak.

Crisil raporunda, “Kızıldeniz krizinin tüm sektörleri olumsuz etkileyeceği söylenemez. Hatta bazı sektörleri destekleyecek. Küresel ticaretteki yavaşlama sebebiyle yaşanan sert düşüşlerin ardından nakliye şirketleri ve nakliye komisyoncuları gemi kira ücretlerindeki artıştan faydalanacak,” ifadelerine yer verdi.