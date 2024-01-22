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Hindistan ve İsviçre serbest ticaret anlaşmasına yönelik fikir birliğine vardı

Pazartesi, 22 Ocak 2024 11:15:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinden bir yetkili, 16 yıl süren görüşmelerin ardından İsviçre ile serbest ticaret anlaşmasına yönelik fikir birliğine varıldığını duyurdu.

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin’in Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun ardından Hint mevkidaşı Piyush Goyal ile görüşmek için Hindistan’ı ziyaret ettiği ve ikili arasında anlaşmanın taslağının netleştiği öğrenildi.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılacağı belirtilse de anlaşmanın imzalanacağı tarih açıklanmadı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

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