Hindistan ve EFTA serbest ticaret anlaşması imzaladı

Pazartesi, 11 Mart 2024 14:11:02 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile serbest ticaret anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre’den oluşan EFTA, önümüzdeki 15 yıl içerisinde Hindistan’a 100 milyar $ yatırım yapmayı ve 1 milyon kişiye doğrudan istihdam sağlamayı taahhüt etti.

Bununla birlikte Hindistan’ın İsviçre’den ithal altın hariç endüstriyel ürünlere uygulanan %95,3 oranındaki gümrük vergisini hemen veya zaman içerisinde tamamen veya kısmen kaldıracağı da öğrenildi.