Hindistan ve Umman serbest ticaret anlaşmasını Mart’ta imzalayabilir

Salı, 27 Şubat 2024 12:33:58 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan ve Umman’ın serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmeleri tamamladığı ve anlaşmanın Mart ayında imzalanabileceği öğrenildi.

Hükümete yakın kaynaklar, Hindistan’ın Umman’a olan ihracat vergilerinin düşürülmesini ve Hint işçiler ile çalışanların Umman’a erişiminin kolaylaştırılmasını talep ettiğini belirtti. Umman’ın ise Hindistan’ın petrol ürünleri, gübre ve demir-çelik sektörlerine erişiminin iyileştirilmesini istediği bildirildi.

Aynı zamanda Umman ile imzalanacak bir ticaret anlaşmasının Hürmüz Boğazı üzerinden Hindistan’a önemli bir ticaret rotası sağlayacağı da dile getirildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere taraflar serbest ticaret anlaşması görüşmelerine üç ay önce başlamıştı.