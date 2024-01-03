﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan ilave vergi ödemeden ABD’ye çelik ve alüminyum ihraç edebilecek

Çarşamba, 03 Ocak 2024 11:15:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, çelik ve alüminyum ürünlerin ilave vergiye tabi tutulmadan ABD’ye ihraç edilmesine olanak tanıyacak ortak denetim mekanizması kurulması konusunda ABD hükümeti ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Söz konusu anlaşma kapsamında kurulacak ortak denetim mekanizması sayesinde Hindistan, ABD tarafından 2018 yılında getirilen ilave vergilere tabi olmadan ülkeye demir-çelik ve alüminyum ihraç edebilecek.

Böylelikle ABD, Hindistan çıkışlı 336.000 mt çelik ve alüminyum ürünün %10-25 ilave vergiden muaf tutularak ithal edilmesine izin vermiş oldu.

Mekanizma ayrıca çelik ve alüminyum ihracatının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine de yardımcı olacak. Taraflar, çıkabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak ve mekanizmanın düzgün bir şekilde işlemesi için altı ayda bir bir araya gelecek.

Öte yandan Hindistan’da ticaret, madencilik ve çelik gibi çeşitli bakanlıkların temsilcilerinden oluşan bir komite de ABD’ye çelik ihracatını gözlemleyecek ve sevkiyatlarda sıkıntı yaşanması durumunda gerekli desteği sağlayacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan SKDM’yi telafi edecek bir mekanizma üzerinde çalışıyor

28 Ara | Çelik Haberler

Hindistan hükümeti iç piyasada dampingli satış yapıldığına yönelik iddiaları araştıracak

08 Kas | Çelik Haberler

Hindistan AB’nin karbon vergilerini DTÖ’ye taşıyacak

08 Kas | Çelik Haberler

Hindistan Tayland ve Vietnam’dan ithal paslanmaz kaynaklı boruya yönelik antidamping soruşturması başlattı

18 Eki | Çelik Haberler

Hindistan AB’nin karbon vergilerini dengelemek için alternatif arıyor

05 Eki | Çelik Haberler

Hindistan ihracatta vergi iadesi programının süresini uzattı

27 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan çelik ihracatı için ABD ile ortak denetim mekanizması kuracak

13 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan Çin’den ithal çeliğe antidamping vergisi getirilmesine yönelik görüşmelere başladı

22 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan metalürjik kok ithalatındaki artışa yönelik inceleme başlattı

04 Tem | Çelik Haberler

Hindistan ve ABD misilleme önlemlerinin sonlandırılmasına karar verdi

27 Haz | Çelik Haberler