Hindistan ilave vergi ödemeden ABD’ye çelik ve alüminyum ihraç edebilecek

Çarşamba, 03 Ocak 2024 11:15:47 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, çelik ve alüminyum ürünlerin ilave vergiye tabi tutulmadan ABD’ye ihraç edilmesine olanak tanıyacak ortak denetim mekanizması kurulması konusunda ABD hükümeti ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Söz konusu anlaşma kapsamında kurulacak ortak denetim mekanizması sayesinde Hindistan, ABD tarafından 2018 yılında getirilen ilave vergilere tabi olmadan ülkeye demir-çelik ve alüminyum ihraç edebilecek.

Böylelikle ABD, Hindistan çıkışlı 336.000 mt çelik ve alüminyum ürünün %10-25 ilave vergiden muaf tutularak ithal edilmesine izin vermiş oldu.

Mekanizma ayrıca çelik ve alüminyum ihracatının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine de yardımcı olacak. Taraflar, çıkabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak ve mekanizmanın düzgün bir şekilde işlemesi için altı ayda bir bir araya gelecek.

Öte yandan Hindistan’da ticaret, madencilik ve çelik gibi çeşitli bakanlıkların temsilcilerinden oluşan bir komite de ABD’ye çelik ihracatını gözlemleyecek ve sevkiyatlarda sıkıntı yaşanması durumunda gerekli desteği sağlayacak.