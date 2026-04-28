 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan iki yılın ardından 2025-26’da net nihai mamul ihracatçısı oldu

Salı, 28 Nisan 2026 13:57:54 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetinin yayımladığı ticaret verilerine göre Hindistan iki yıllık aranın ardından 2025-26 mali yılında net nihai mamul ihracatçısı oldu.

Verilere göre Hindistan, 2025-26 mali yılında nihai çelik ihracatını önceki mali yıla kıyasla %36 artışla 6,6 milyon mt seviyesine çıkardı. Aynı dönemde ülkenin toplam nihai çelik ithalatının %32 düşüşle 6,5 milyon mt seviyesinde olduğu gözlendi.

Hindistan’da nihai çelik tüketimi ise %8 artışla 164,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Güney Kore, Çin, Japonya, Vietnam ve Rusya, Hindistan’a en fazla nihai çelik ihraç eden ülkeler oldu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis