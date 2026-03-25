Hindistan’ın demir cevheri ithalatının 2025-26 mali yılında yedi yılın zirvesine ulaşması bekleniyor

Çarşamba, 25 Mart 2026 09:28:18 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın demir cevheri ithalatının 31 Mart 2026’da sona erecek mevcut mali yılın sonunda 12-14 milyon mt aralığına ulaşarak son yedi yılın en yüksek seviyesini görmesi bekleniyor.

Analistler, ithalattaki bu artışın, özellikle yerel üreticilerin ihtiyaç duyduğu yüksek tenörlü demir cevherinde yurt içinde arz ile talep arasındaki açığın büyüdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.

Ülkenin kapasite bazında en büyük çelik üreticisi olan JSW Steel Limited’ın ithalat talebini yönlendiren başlıca oyunculardan biri haline geldiği ifade ediliyor. Şirketin Maharashtra ve Karnataka eyaletlerindeki tesisleri, üretim verimliliğini koruyabilmek amacıyla giderek artan şekilde yurt dışından daha yüksek tenörlü cevher tedarik ediyor.

Hindistan’ın toplam demir cevheri üretiminin 2025-26 döneminde önceki mali yıldaki 289 milyon mt seviyesinden yaklaşık 305 milyon mt’a yükselmesinin beklendiği ancak yerel arzın büyük bölümünün düşük tenörlü olması nedeniyle ileri çelik üretim süreçlerinde kullanımının sınırlı kaldığı ve bu durumun ithalata bağımlılığı artırdığı belirtiliyor.

Tahminlere göre ithalatın yaklaşık %70’i Brezilya ve Umman’dan yapılıyor.

Bir yandan yüksek tenörlü cevher ithal edilirken diğer yandan düşük tenörlü cevherin ihraç edilmesinin, Hindistan’ın demir cevheri madenciliği sektöründeki yapısal dengesizlikleri yansıttığı ifade ediliyor.


Benzer Haber ve Analizler

Küresel demir cevheri ihracatı Avustralya’nın sevkiyatlarındaki sert düşüşle haftalık bazda %9 geriledi, navlun güçlü ...

18 Kas | Çelik Haberler

Vedanta uzun bir aradan sonra Karnataka eyaletinden demir cevher ihracatına yeniden başladı

09 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Haziran döneminde %15,55 arttı

06 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri ithalatı 2017 yılında %13 düştü

10 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’da Japonya ve Kore’ye yapılan demir cevher ihracatının durdurulması öneriliyor

13 Oca | Çelik Haberler

Çin’in Jiangyin limanından yapılan demir cevheri ithalatı birinci çeyrekte düştü

18 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri ihracatı, kasım ayında belirgin bir düşüş kaydetti

27 Ara | Çelik Haberler

Sesa Goa: Hindistan’ın demir cevheri ihracatı 2011-12 mali yılında düşebilir

21 Kas | Çelik Haberler

FIMI demir cevheri ihracatının tamamen yasaklanmasına sıcak bakmıyor

15 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri ihracatı Nisan-Ağustos döneminde %24,4 düştü

24 Eki | Çelik Haberler





