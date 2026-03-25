Hindistan’ın demir cevheri ithalatının 2025-26 mali yılında yedi yılın zirvesine ulaşması bekleniyor

Hindistan’ın demir cevheri ithalatının 31 Mart 2026’da sona erecek mevcut mali yılın sonunda 12-14 milyon mt aralığına ulaşarak son yedi yılın en yüksek seviyesini görmesi bekleniyor.

Analistler, ithalattaki bu artışın, özellikle yerel üreticilerin ihtiyaç duyduğu yüksek tenörlü demir cevherinde yurt içinde arz ile talep arasındaki açığın büyüdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.

Ülkenin kapasite bazında en büyük çelik üreticisi olan JSW Steel Limited’ın ithalat talebini yönlendiren başlıca oyunculardan biri haline geldiği ifade ediliyor. Şirketin Maharashtra ve Karnataka eyaletlerindeki tesisleri, üretim verimliliğini koruyabilmek amacıyla giderek artan şekilde yurt dışından daha yüksek tenörlü cevher tedarik ediyor.

Hindistan’ın toplam demir cevheri üretiminin 2025-26 döneminde önceki mali yıldaki 289 milyon mt seviyesinden yaklaşık 305 milyon mt’a yükselmesinin beklendiği ancak yerel arzın büyük bölümünün düşük tenörlü olması nedeniyle ileri çelik üretim süreçlerinde kullanımının sınırlı kaldığı ve bu durumun ithalata bağımlılığı artırdığı belirtiliyor.

Tahminlere göre ithalatın yaklaşık %70’i Brezilya ve Umman’dan yapılıyor.

Bir yandan yüksek tenörlü cevher ithal edilirken diğer yandan düşük tenörlü cevherin ihraç edilmesinin, Hindistan’ın demir cevheri madenciliği sektöründeki yapısal dengesizlikleri yansıttığı ifade ediliyor.