Hindistan ihale edilen maden sahalarının daha hızlı faaliyete geçmesi için sabit zaman çizelgeleri belirledi

Hindistan Maden Bakanlığı ihaleye verilen maden sahalarının daha hızlı faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla 2015 tarihli Maden İhale Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak ihale sonrası faaliyetlerin hızlandırılmasına yönelik ara zaman çizelgeleri getirdi.

Yapılan değişiklik, niyet mektubunun verilmesi ile maden ruhsatlarının yürürlüğe girmesi arasındaki sürece ilişkin gereksinimleri belirliyor ve gecikmeler için cezai yaptırımlar, erken üretim için ise teşvikler getiriyor. Açıklamada bu adımın maden geliştirme sürecinin her aşamasında izlemeyi iyileştirmeyi ve ihaleyi kazanan şirketlerin sahaları faaliyete geçirmeden elde tutmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Yeni düzenleme kapsamında maden ruhsatı sahipleri, maden planı onayını 6 ay içinde tamamlamak, çevre onayını 18 ay içinde almak ve bunu takiben 12 ay içinde ruhsatı yürürlüğe koymakla yükümlü olacak. Birleşik ruhsat ihaleleri için ise iki ek şart getirildi; söz konusu ruhsatların 12 ay içinde yürürlüğe girmesi ve G2 düzeyindeki arama çalışmalarının 36 ay içinde tamamlanması zorunlu kılındı.

Belirlenen bu sürelerin aşılması durumunda gecikmenin her ayı için katılımcının banka teminatından %1’e kadar kesinti yapılacak. Öte yandan erken tamamlanan faaliyetler teşvik edilecek. Hükümet açıklamasına göre üretimin maden ruhsatlarında niyet mektubunun verilmesinden itibaren 5 yıl, birleşik ruhsatlarda ise 7 yıl içinde başlaması halinde, erken sevk edilen ürünler için yalnızca ihale primi %50 oranında ödenecek.

Yeni kurallar ayrıca katılımcıların performans teminatını, niyet mektubu verilmeden önce ön ödeme ilk taksitiyle birlikte 45 gün içinde sunmasını zorunlu kılıyor. Bu, önceki düzenlemede olduğu gibi teminatın niyet mektubu verildikten 3 ila 5 yıl sonra, genellikle maden ruhsatı verilmeden hemen önce sunulması uygulamasını değiştiriyor.

Halihazırda ihalesi tamamlanmış maden sahaları için de yeni ara zaman çizelgeleri geçerli olacak. Bu durumda, öncelikli teklif sahiplerinin, değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde performans teminatı sunmaları gerekiyor ve sonraki kilometre taşları bu tarihten itibaren hesaplanacak.

Yapılan değişiklikler ayrıca, çevrim içi ihalenin tamamlanmasının hemen ardından öncelikli teklif sahibinin ilan edilmesini ve sonucun kamuya açık şekilde paylaşılmasını zorunlu hale getiriyor. Bir eyalet yönetimi, niyet mektubunu 30 günden fazla geciktirirse (önceden bu süre 15 gündü), eyalete ödenmesi gereken bir sonraki ön ödeme taksiti, her bir gecikme ayı için %5 oranında azaltılacak.